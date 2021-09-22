Acun Ilıcalı açıkladı: O Ses Türkiye’nin jürileri belli oldu
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyelerini açıkladı.
O Ses Türkiye'nin, yeni sezon çekimleri başladı.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri üyelerini de açıklamış oldu.
İşte yeni jüri üyeleri…
Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş'in yanı sıra bu sezonun sürpriz isimleri Oğuzhan Koç oldu.
YENİ SEZONDA HADİSE OLMAYACAK
2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil" ifadelerini kullandı.
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