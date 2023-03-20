Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'te şoke eden ayrılık

Survivor'ın önceki akşam yayınlanan son bölümünde takımlar dokunulmazlık için mücadele etti. Kazanan takım Gönüllüler olurken, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı; konseyde beklenmedik bir ayrılığı açıklayarak Ünlüler takımını şoke etti. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı yarışmada, eleme adayı olan isim de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:10
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023'te şoke eden ayrılık
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TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2023'ün önceki akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

Yarışmacılar, oyun sonrası oylama için konseye geldi. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, burada yaptığı açıklamada bir ismin  Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Ilıcalı, Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuştu.

Survivor Zeynep'in babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, onun da durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, "Ameliyatı elinden olması gerektiği olduğu için, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' dedik. Bu toleransı Zeynep için gösterebilirdik. Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi" dedi.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Öte yandan ada konseyinde ünlüler takımı oylamasının sonucunda eleme potasına giren isim oyuncu Murat Eken oldu.

NE OLMUŞTU?

Survivor Zeynep Alkan, geçen günlerde çıktığı parkurda büyük bir kaza geçirmiş ve ardından elinde kırık olduğu şüphesi ile tetkiklerinin devam ettiği bildirilmişti.


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