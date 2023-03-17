Acun Ilıcalı aylar öncesinden Survivor 2024'ün 3 yarışmacısını tanıttı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:21

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:21

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Açık artırma oyununu sunan Acun Ilıcalı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı ana kadroya giremeyen 3 yarışmacının gelecek sene yarışacağını duyurdu.

"BU SENE ANA KADROYA GİREMEDİKLERİ İÇİN SENEYE YARIŞACAKLAR"

Açık artırma oyunu için Survivor 2023'ün yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı'yı yanına çağıran Acun Ilıcalı, "2 ay Dominik'te kaldılar, kendi istekleriyle. Yarışmada değişiklikler olunca bu 3 arkadaşımız önümüzde sene Survivor kadrosunda yer alacaklar. Yarışmaya dahil olacakları için onlar da 45 gün iletişimsiz kaldı. Onlar için çok zor bir durum oldu" dedi.

"45 GÜN BİR ODANIN İÇİNE HAPSOLDUK"

Survivor 2024'te yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kardeniz, "Yaşarken çok zordu. Şimdi anı olarak kaldığı için güzel. Seneye as kadroda gireceğim için çok mutluyum" derken Yaman da "Çok mutluyum, çok güzel bir ekip. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yusuf, Merve ve Nefise. Bizim için daha hayırlısı olur diye düşünüyorum. Bizim için de tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

Ana kadroya girmek için her gün büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Yiğit ise "45 gün çok zordu, bir odanın içine hapsoldu. Yemek de kısıtlı geliyordu. Yarışmaya girmek için her gün çantamı takıp bekliyordum. Seneye daha güzel hazırlanacağım" şeklinde konuştu.