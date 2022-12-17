Eşinin paylaşımı işinden etmişti! Survivor için boşandı iddiası

17 Aralık 2022 Cumartesi, 21:39

Ütopya programında tanışıp hayatını birleştiren Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti 2020 yılında evlenmişti.

Magazin Burada'nın haberine göre, bir süredir yan yana görüntü vermeyen ikili Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi’nde 8 Aralık tarihinde boşandı.

SURVİVOR İÇİN Mİ EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ?

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur ile ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı’dan Survivor yorumculuğu için iş beklentisine girdiği iddia edildi.

TV8’DEN NEDEN AYRILMIŞTI?

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter hesabından “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ve ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlanmıştı.



