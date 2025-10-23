Cumhuriyet Gazetesi Logo
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ikinci yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ikinci yarışmacısı belli oldu

23.10.2025 13:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2026'nın ikinci yarışmacısı belli oldu

Heyecanla beklenen Survivor 2026 için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler-All Star konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor'ın ikincisi yarışmacısı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ünlü yarışma programı Survivor, yeni sezonda "Ünlüler-All Star" konsepiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacı kadrosu da yavaş yavaş belli oluyor.

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonun ilk yarışmacısını duyurmuştu.

KEREMCEM SURVIVOR'DA

Ilıcalı'nın, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu için belirlediği ilk isim, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan Gürhan olmuştu.

Bayhan'ın ardından ikinci isim de belli oldu. Ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #acun ılıcalı #survivor