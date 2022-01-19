Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da korku salan 'sürgün kampı' için sürpriz karar

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:38

Survivor 2022 All Star'da ilk defa uygulanmaya başlayan sürgün kampı yarışmaya heyecan kattı. Survivor'da elemeye kalan isimler herkesten ayrı bir kampta günlerce kalmaya başladı.

Oyunlara katılamayan ve ödüllerden de yararlanamayan yarışmacılar, kampta hiçbir şey yapmadan bekliyor. Sürgün kampına ilk giden isim olan Birsen ise bir gün boyunca tek başına kaldığı kampta korku dolu anlar yaşamıştı.

SÜRGÜN KAMPI DEVAM EDECEK

Acun Ilıcalı Survivor'daki ilk konseyde sürgün kampının sadece ilk haftaya özel olduğunu ve devamının gelmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Survivor All Star'daki konseyde, yarışmacıların ayrılmasının ardından açıklama yapan Ilıcalı yeni kararı açıkladı.

Ilıcalı, "Çok ses getiren sürgün kampı uygulaması Survivor'da devam edecek. Sürgün kampını belli bir süre uygulamaya devam edeceğiz. Bunu ise Çarşamba akşamki konseyde yarışmacılara açıklayacağım" dedi.

SÜRGÜN KAMPINA 4 YARIŞMACI GİTTİ

Survivor'daki sürgün adasında yarışmanın ilk gününde giden isim Birsen Bekgöz olmuştu. Survivor'da yeni sezonda elemeye kalan ilk yarışmacı olan Birsen, sürgün kampında tek başına 24 saat geçirdi. Birsen zaman zaman korku dolu anlar da yaşadı.

Birsen'in ardından ise kampa gelen ikinci isim Sercan Yıldırım oldu.

Sercan da kampta 3 gün geçirdi. Sercan ve Birsen'den sonra elemeye kalan isim Gizem ve son olarak da Hikmet Tuğsuz kampa gelen yarışmacılar oldu.