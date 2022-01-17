Survivor Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın yaşamını yitiren kardeşine armağan etti

17 Ocak 2022 Pazartesi, 12:36

Şarkıcı Alişan'ın hastanede günlerce koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında yaşamını yitirmişti. Şarkıcı, kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın ve Çağla Şıkel'in kendisine çok destek olduğunu söylemişti.

Son olarak Alişan, Survivor Ardahan'ın oyundan sonra söyledikleriyle de duygusal anlar yaşadı.

"HİÇ TANIMADAN SELÇUK'A DUA ETTİN"

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Ardahan Uzkanbaş, oyunu kazandıktan sonra Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı, "Selçuk ağabey, ruhun şad olsun. Senin için" dedi.

Instagram hesabından Ardahan'ın o anlarını paylaşan Alişan, "30 gün bizimleydin, hiç tanımadan Selçuk'u her gün bizimle dua ettin. Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız" notunu yazdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol da videoyu paylaşarak teşekkür emojileri koydu.