Survivor'da sürgün kampının ikinci ismi Sercan Yıldırım oldu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:29

Survivor All Star'da oynanılan ilk dokunulmazlık oyununda gönüllüler ve ünlüler takımları yapılan iki etapta eşitlik sağlarken, final oyununda gönüllüler3-0 öne geçerek oyunu kazandı. Gönüllülerin galibiyetiyle, ünlüler takımından iki kişi yeni format gereği sürgün kampı olarak adlandırılan zor şartlarla kalacakları yeni adaya gönderildi.

Sürgün kampına gönderilen ilk isim Birsen Bekgöz olurken takım arkadaşlarının yaptığı oylama sonucu 31 yaşındaki eski futbolcu Sercan Yıldırım adaya gönderilen ikinci isim oldu.

'SÜRGÜN KAMPINDA İLETİŞİM YOK!'

Acun Ilıcalı, tek başına ve iletişim kurmadan kalınacak olan sürgün kampını, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bu akşam buradan biri ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı Sürgün kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok. Dört gün orayı çıkaramayacak 10 yarışmacı sayabilirim. Saatlerin zor geçtiğini biliyorum. Onun dışında ilk giden 24 saat boyunca tek kalacak. İkinci giren iki kişiyle yaşayacak. Oraya gidenin Allah yardımcısı olsun" sözleriyle açıkladı.