Survivor All Star'da koronavirüs şoku: Kadrodan çıkarıldı
Fenomen yarışma programı Survivor All Star 2022 heyecanı için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Dominik'e giden yarışmacıların ilk oyun öncesi duygularını öğrenmek için bir canlı yayın açtı. Yayında gözükmeyen Nisa'nın koronavirüse yakalandığı yerine de yedeklerden Yağmur'un dahil olduğu duyuruldu.
Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.
Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma öncesi koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
NİSA'NIN YERİNE YAĞMUR GELDİ
Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı. Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Yağmur Banda
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