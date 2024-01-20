Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:22

Güncelleme: 20.01.2024 - 17:22

Survivor AllStar büyük bir heyecanla devam ediyor. Mavi takım yarışmacılarından birinin vedasının ardından yarışmacılar üçüncü haftaya büyük bir heyecanla başladı. Büyük bir ödülün beklediği bu haftada yarışmacılar başarılı bir şekilde ilerlemek istiyor. Peki, Survivor AllStar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

ALLSTAR'DA KİM ELENDİ?

AllStar'ın ikinci haftasında potaya Seda, Kardeniz, Berna ve Sahra girdi. Yapılan düelloda bireysel performanslarını sergileyen yarışmacılardan ilk etapta potadan Sahra ve Berna çıktı. Finale Kardeniz ve Seda kaldı. Yapılan son düelloda Kardeniz'in aldığı sayı ile Kardeniz 3-2'lik skorla yendi. Böylece Survivor'dan elenen ikinci yarışmacı Seda oldu.

ÜÇÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR!

AllStar yarışmacıları mavi takımdan Seda'nın ayrılığının ardından mavi takım 12 kişi kaldı.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 3. haftanın ilk gününde haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çıkacak.