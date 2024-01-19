Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:32

Survivor AllStar'da perşembe günü yayımlanan eleme bölümünün ardından bugün yeni bölüm olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak edildi. AllStar'da yaşanan heyecan verici eleme günün ardından bir yarışmacı AllStar hayallerine veda etti. Peki, Survivor bugün var mı? 19 Ocak Cuma günü Survivor AllStar yayımlanacak mı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ALLSTAR BUGÜN VAR MI?

Survivor AllStar TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile izleyicisi ile buluşan Survivor'ın 19 Ocak Cuma günü yeni bölümü yayımlanmayacak. Programın yeni bölümleri Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri izleyicisi ile buluşacak.

SURVIVOR ALLSTAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2024'e veda eden isim mavi takımdan Seda Aktuğlu oldu.

TV8 EKRANLARINDA BUGÜN NE VAR?

TV8 ekranlarında bugün 3. bölümü ile Aşka Düşman isimli dizi yayımlanacak. Buse Meral, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Nazan Kesal gibi isimlerin yer aldığı dizi perşembe gününden cuma gününe alındı.

AŞKA DÜŞMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, aşka düşman bir anne tarafından yetiştirilen İnci’nin Uygar ile yaşadığı imkansız aşk hikayesine odaklanıyor.