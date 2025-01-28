Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:20

Survivor 2025 sezonunda dokunulmazlık oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekleşen elemenin ardından dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftası başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ocak Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

25 Ocak'ta gerçekleşen eleme oyununda veda eden isim Göksu oldu.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Allstar takımından Adilhan 6 oy, Batuhan 5 oy aldı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Adilhan oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Allstar takımından Batuhan en çok oyu alarak 2. eleme adayı oldu.


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor

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