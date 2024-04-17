Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 16 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 16 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 01:04
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 16 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
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Survivor All Star 2024'te büyük heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması, 16 Nisan Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Nisan 2024 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 16 Nisan Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılarla bir araya geldi. Mavi takım haftanın dördüncü eleme adayını belirlemek için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı verilen oyları saydı. 4 Yasin ve 4 Batuhan çıktı. Bunun üzerine eleme adayını takım kaptanı olan Ogeday belirledi.

Bir süre düşünen Ogeday kararını verdi. Haftanın dördüncü eleme adayı Batuhan oldu.


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