Survivor'da eleme adayı kim? Survivor All Star'da ilk oyunu kim kazandı? Eleme potasına giren isimler...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...
Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Yine bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Perşembe günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Yaman oldu.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan Mavi Takım'dan eleme adayı olarak belirlenen isim Damla oldu.
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da oynanan oyunun ardından haftanın ikinci eleme adayı olarak Kırmızı Takım'dan Aleyna belirlendi.
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