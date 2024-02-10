Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Yayınlanma: 10.02.2024 - 16:49

Güncelleme: 10.02.2024 - 17:21

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar uzun süre konuşuldu. Acun Ilıcalı'yı ilk kez böyle görenler çok şaşırdı.

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlenen Acun Ilıcalı konseyi de yarıda kesmişti. Acun Ilıcalı, Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu 'Cevap Ver Türkiye' programına konuk oldu.

Canlı yayında olaylı Survivor gecesini anlatan Ilıcalı neye bu kadar çok sinirlendiğini de açık açık ifade etti.

Ilıcalı, Berfu Yenenler'in 'Ne istiyorlarmış Acun abi tam olarak?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Rahmetli babamın bir lafı vardı 'rahat battı' diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz bizim yaşadıklarımızı çünkü yayıncılık kuralları gereği bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz yüzde 75'ini gösteremedik. İki video göstersem şok geçirirsiniz."

Eser Yenenler, Acun Ilıcalı'ya sandalyeyi itmesini sorunca; "Kırmamaya çalıştım. Bizde insanız sonuçta ben de çok nadir sinirlenirim. Buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları. Beni çıldırttı. Onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza söyledim inşallah iyi bir sezon olur" diye konuştu.