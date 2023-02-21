Acun Ilıcalı paylaşmıştı: Survivor yarışmacılarının 'depremi öğrendiği anların' yayımlanmasına sosyal medyadan tepki yağdı
Binlerce insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından diğer TV programları gibi Survivor da yayımlanmadı. Bu süreçte 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu' sorusu merak edildi. Son olarak önceki akşam yayımlanan yeni bölümün sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlara yer verildi. Birçok kullanıcı ise bu anların yayımlanmasına tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerde 41 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.
Bu süreçte dizilere ve programlara da ara verildi. Sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu" sorusu merak konusuydu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULUYORLAR
Son olarak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi söylediği anların fragmanını yayımladı.
Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.
6 ismin de yarışmayı bıraktığı iddia ediliyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayımlanmasına ise bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...
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