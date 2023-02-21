Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor yarışmacıları depremi duyunca ne tepki verdi?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve güçlü yarışmacı kadrosuyla dikkat çeken yarışma Survivor 2023'e Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilmişti. Yarışmanın izleyicileri Survivor 2023'ün yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor devam edecek mi?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?
Survivor 2023 yarışmasına deprem felaketlerinden sonra ara verilmişti. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 20 Şubat Pazartesi yayın akışında Survivor 2023'ün yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyordu. Yarışma ani verilen bir kararla 20 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı.
Bugün yayınlanan TV8 yayın akışına göre Survivor 2023 yarışması bu akşam 20:00 de ekranlara gelecek.
SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ Mİ?
İki haftalık aranın ardından dün akşam TV8'de yeni bölümü ekrana gelen 'Survivor 2023' yarışmasının sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar sosyal medyada yayınlandı. Depremi öğrenen yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden bahseden yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Liverpool - Real Madrid
01:00 Maç
02:30 Dizi
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