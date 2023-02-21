Survivor bu akşam var mı? Survivor 2023 yeni bölümü ne zaman? Survivor yarışmacıları depremi duyunca ne tepki verdi?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:53

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:53

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerine ara verilirken yarışma programlarınada ara verilmişti. Deprem felaketi sonrası kanallar yeni yeni normal yayın hayatına dönmeye başladı. Dizilerin eski bölümleri ve filmler yayınlanmaya başladı. Yeni bir haftaya girilmesiyle birlikte Survivor 2023'ün yeni bölümü araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2023 BUGÜN VAR MI?

Survivor 2023 yarışmasına deprem felaketlerinden sonra ara verilmişti. TV8 kanalı tarafından yayınlanan 20 Şubat Pazartesi yayın akışında Survivor 2023'ün yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyordu. Yarışma ani verilen bir kararla 20 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlandı.

Bugün yayınlanan TV8 yayın akışına göre Survivor 2023 yarışması bu akşam 20:00 de ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ Mİ?

İki haftalık aranın ardından dün akşam TV8'de yeni bölümü ekrana gelen 'Survivor 2023' yarışmasının sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar sosyal medyada yayınlandı. Depremi öğrenen yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden bahseden yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa Deprem Özel

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Liverpool - Real Madrid

01:00 Maç

02:30 Dizi



