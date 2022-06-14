Acun Ilıcalı'dan, Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede'ye: 'Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var'

14 Haziran 2022 Salı, 09:32

Survivor Ekstra programının yorumcusu Furkan Dede, Ogeday'ın hem Nisa ile ilişkisine hem de sakatlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ogeday'ın sakatlığının numara olduğunu söyledi. Bu sözleri duyan Acun Ilıcalı ise Survivor Ekstra'ya bağlandı.

"SAKATLIĞI SORU İŞARETİ"

Furkan Dede, Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada "Yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir" dedi.

Dede'nin yaptığı konuşmanın ardından Acun Ilıcalı canlı yayına bağlandı. Ilıcalı, konuşmasında "Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun, öyle anlıyorum. Orada bir doktor var adamın mesleği o" dedi.

"KARDEŞİM SEN ADAMIN SAKATLIĞINI SORGULAMA"

Furkan Dede ise "Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim, bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti" yanıtını vererek iddiasını tekrarladı.

Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Risk alırsın aşırı acır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek... Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun."

"SENİN SAMİMİYETİN İLE İLGİLİ SORU İŞARETİM VAR"

Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine Ilıcalı "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" dedi.