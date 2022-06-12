Survivor 2022 elenen isim kim? Survivor'da Anıl elendi mi?

12 Haziran 2022 Pazar, 16:31

Eleme adayları arasında Anıl, Hikmet, Ayşe ve Batuhan’ın olduğu gecede elenen yarışmacı izleyicileri şaşkına çevirdi. Elenen isim dün akşam takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve Survivor 2022’de son bölümünü geçirdi. Peki, Survivor’da kim elendi? Survivor’da kim gitti? Son bölümde Survivor’a veda esen isim kim oldu?

SURVİVOR 2022 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022’de dün akşam bir veda yaşandı. Performansıyla oldukça başarılı olan isimlerden biri adaya veda etti. Acun Ilıcalı da vedanın ardından önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

İşte dün gece seilen programda yaşananlar ve programa veda eden o isim...

Survivor’dan elenen isim 4 eleme adayı arasından Anıl Berk Baki oldu. Hikmet, Batuhan ve Ayşe potasından çıkamayan Anıl elenmesinin ardından duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Ailesinin ödül oyunun ardından kendisine “sen bizim gurur kaynağımızsın” ifadelerini hatırlatan Anıl bu durumun kendisi için oldukça mutluluk verici olduğunu belirtti. Bir kapının kapanıp bir kapının açılacağını ifade eden Anıl ardından Acun Medya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

ACUN ILICALI KONUŞTU

Elenen yarışmacılar hakkında yorumlar yapan Ilıcalı, Anıl’ın vedasının ardından önemli ifadeler kullandı. Bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olduğunu ifade eden Ilıcalı, Anıl’ın yarışmalara çok fazla kanalize olması nedeniyle gülümseyen yüzünü izleyiciye yansıtamadığını belirtti. Anıl’ın “başka bir kapı açılır” sözlerine katıldığını ifade eden Ilıcalı, “ailen senle gurur duymakta sonuna kadar haklı” dedi.