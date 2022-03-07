Acun Ilıcalı'nın acı günü! Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:36
Acun Ilıcalı'nın acı günü! Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı
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Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, geçen gün yaşamını yitirdi.

Kazan, dün Üsküdar Şakir'in Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi vakti düzenlenen törene Acun Ilıcalı, Mustafa Topaloğlu, Alp Kırşan ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı cenazede duygusal anlar yaşadı.

Namazın ardından Alpay Kazan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.


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