Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 12:10
Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, önceki gün hayatını kaybetti.

Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay Covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.

Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

Yakın dostunun ölüm haberiyle sarsılan Acun Ilıcalı da, Instagram'dan duygu dolu bir paylaşım yaptı. 

Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım

Alpay Kazan ile fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı, gönderisine "Alpay’ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" notunu düştü.

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