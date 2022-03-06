Acun Ilıcalı'nın yakın çalışanı Alpay Kazan yaşamını yitirdi

06 Mart 2022 Pazar, 13:48

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan yaşamını yitirdi.

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Başımız sağolsun Alpay Kazan’ı Alpay abimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun pic.twitter.com/eFFOyR32ih — Hakan Hatipoğlu (@HakanHatipoglu) March 6, 2022

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

Öte yandan Alpay Kazan'ın cenazesinin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camiinden kalkacağı öğrenildi.



