Acun Ilıcalı'nın Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini 'sansürlediği' iddiası sosyal medyada gündem oldu
Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın, şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaştığı iddia edildi. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.
Ünlü popçu Derya Uluğ, önceki akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde konser verdi. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı.
Geceye gelenleri şarkılarıyla coşturan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.
GÖĞÜS DEKOLTESİNİ 'KAPATTI'
Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin, fotoğrafta Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürlediği iddia edildi.
Fotoğraf, sosyal medyada da gündem oldu.
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