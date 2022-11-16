Gökhan Özoğuz'dan 'Acun Ilıcalı' ve 'O Ses Türkiye' açıklaması: Neden ayrıldığını ilk kez anlattı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:10

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ekşi Sözlük'ün misafiri oldu. Burada kullanıcıların sorularını yanıtlayan Özoğuz, uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte çalıştığı Acun Ilıcalı ile neden yollarını ayırdığını açıkladı.

Bir Ekşi Sözlük yazarı, Özoğuz'a "Cevap vermezsin ama Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu?" diye sordu.

"ZAMANINI DOLDURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Özellikle cevap vermek istiyorum" yanıtını veren Özoğuz, ayrılık sürecini ise "Asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. 5 sene doldu. Acun daha çok diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için, zamanını doldurduğunu düşünüyorum aslında. 5 sene yeterli bir süre ya" dedi.

'O SES TÜRKİYE MÜZİK SEKTÖRÜNE ÇOK GÜZEL BİR DOKUNUŞ YAPTI'

"O Ses Türkiye gibi programların müzik sektörüne katkısı sizce gerçekten var mı? Saf show business mı olay yoksa?" şeklindeki soruya da yanıt veren Özoğuz şunları söyledi:

"Bir şeyi yapmak için o ortamın bir takım gerektirdikleri var evet. TV'de program yapmak çok benim anladığım bir iş değil ama. O Ses Türkiye kesinlikle müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptı. O dönem bizim kültürümüzdeki farklı janrlar ortaya çıktı. Çıkan çok iyi arkadaşlar var, çok iyi müzisyenler var, profesyonel hayatlarına devam ediyorlar. Keşke hep olsa."

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

Özoğuz, "Milletvekili adayı olmak için daha neyi bekliyorsun?" sorusuna ise "Milletvekilliği çok değişik bir olay ya. Bizim gibi insanlar sanatlarını icra ederken halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşünüyorum. Samimi bir şekilde kutlayarak yaşamak çok daha mantıklı geliyor bana" yanıtını verdi.