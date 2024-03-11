Acun Ilıcalı'nın nutku tutuldu! Poyraz'a Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza geliyor: 'Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı...'

Survivor All Star'ın bu akşam yayımlanacak bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı" diyerek Yiğit Poyraz'a Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıkladı. Poyraz'ın ne yaptığı ise yayımlanacak bölümde belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:40
Acun Ilıcalı'nın nutku tutuldu! Poyraz'a Survivor tarihinde görülmemiş bir ceza geliyor: 'Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı...'
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Tansiyonun bir an olsun dinmediği Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a vereceği ceza damga vuruyor.

"SURVIVOR TARİHİNİN GÖRMEDİĞİ BİR CEZA"

Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyor. 

Fragmanın yayınlanmasıyla Poyraz'ın ne yaptığı merak konusu oldu. Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı alacağı da konuşulanlar arasında.


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