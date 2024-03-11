Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!

Sürekli ceza almasıyla gündemden düşmeyen Survivor'un yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:40
Ceza üstüne ceza yiyordu: Survivor yıldızının eşi hamile olduğunu duyurdu!
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Survivor All Star 2024 sezonunun en dikkat çeken ve gündemden düşmeyen isimlerinden biri de Yunus Emre oldu.

Aldığı cezalar ve haftalardır aç olması ile seyircinin büyük bir kısmının sempatisini kazanan ve 'yeter artık' isyanları ettiren Yunus Emre'nin aldığı cezalar daha bitmeden yenisi eklenmeye devam ediyor.

Survivor All Star'ın bir normali haline gelen Yunus Emre'nin cezalarına Acun Ilıcalı'nın kızı bile isyan etmişti. Kavgalardan, sözlü kışkırtmalarından ve yaptıklarından sonra aldığı cezalar bir türlü bitmeyen Yunus Emre, parkura aç bir şekilde çıkmak zorunda kalıyor.

Son olarak Berna ile arasında geçen tartışmanın büyüklüğünün ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi oldukça sert bir şekilde uyararak "Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın" demişti.

Yunus Emre'nin Berna ile olan tartışmasında defalarca kez argo ifadelere yer verdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, bu ikazların kendisini durdurmamasının onları daha da kızdırdığını dile getirdi. Bu şekilde devam ederse ceza almaya devam edeceğini ve Yunus Emre'nin asla uslanmadığını ifade etti.

Yunus Emre kendisine söylenenlerin ardından izin isteyerek konseyi terk etti ve bu durumu gören eşi Beria Özden sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.


Yarışmanın yakın takipçilerinden biri olan Beria Özden, eşi Yunus Emre Özden'in yaşadığı olaylar karşısında isyan etti. Uzun süredir cezası olan ve bir türlü yemek yiyemeyen Yunus Emre'ye söylenen sözler karşısında "sürekli tehdit ediyorlar" dedi.

Yunus Emre'nin "Neden tutmuyorsun ağzını, tut işte ağzını" diyerek kendi kendine sinirlendiği anları paylaşan Beria Özden, eşinin hali için 'çok zor anlayabiliyorum' dedi.


Ardından beraber bir fotoğrafını paylaşıp yazdığı uzun açıklamada hamile olduğunu, ancak Yunus Emre'nin bunu hala bilmediğini söyledi.
Özden'in açıklaması şu şekilde:

"Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabır ile bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor.
Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız."


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