Adam Levine kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Adam Noah Levine 18 Mart 1979 tarihinde Los Angeles'ta doğdu. Levine, gazeteci ve yazar Timothy Noah ile televizyon yapımcısı ve yazar Peter Noah'ın yeğenidir. Levine, müzik kariyerine 1994 yılında vokalisti ve gitaristi olduğu Kara's Flowers grubuyla başladı. Grup dağıldıktan sonra Five Towns College'da eğitim almaya başladı. 2001 yılında Madden ve Dusick ile Maroon 5 grubunu kurdu. Maroon 5'in Haziran 2002'de ilk albümünü çıkardı. 2005 yılında, Maroon 5 ilk Grammy Ödülünü kazandı. Adam Levine 2011'den 2019'a kadar Levine, reality yetenek televizyon programı The Voice'ta jüri üyeliği yaptı. Kasım 2013'te Levine, People dergisinin Canlı En Seksi Adamı seçildi. 2013 yılında Levine, 222 Productions adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. Levine, kendi adını taşıyan ilk kokusunu yaratmak için ID Perfumes ile işbirliği yaptı.Seri, Şubat 2013'te Los Angeles'taki Premiere Parfüm Kurulumunda piyasaya sürüldü.

ADAM LEVİNE KİM İLE EVLİ?

Mayıs 2012'de Levine, Namibyalı Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo ile beraber olmaya başladı. Çift 19 Temmuz 2014'te evlendi. 2 çocukları olan çift üçüncü çocuklarını bekliyor.





YER ALDIĞI TEKLİLER

"Heard 'Em Say"

"Say It Again"

"Bang Bang"

"Stereo Hearts"

"My Life"

YER ALDIĞI FİLMLER

2005 E-posta!

2007 HJ Treni

2010 Sonsuza Kadar Vevey

2011 Müzik

2013 Tekrar başla

2014 Lennon veya McCartney

2015 Mükemmel Saha 2

2015 Birlik

2015 Sonsuza Kadar Palyaço

2016 Popstar: Asla Durma Asla Durma

2017 Eğlenceli anne yemeği

2017 Klaket