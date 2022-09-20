Adam Levine kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Adam Levine'in, eşini bir Instagram fenomeniyle aldattığı iddia edildi. Mesajları ifşa edilen Adam Levine sosyal medyada merak konusu oldu. Adam Levine kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Adam Noah Levine 18 Mart 1979 tarihinde Los Angeles'ta doğdu. Levine, gazeteci ve yazar Timothy Noah ile televizyon yapımcısı ve yazar Peter Noah'ın yeğenidir. Levine, müzik kariyerine 1994 yılında vokalisti ve gitaristi olduğu Kara's Flowers grubuyla başladı. Grup dağıldıktan sonra Five Towns College'da eğitim almaya başladı. 2001 yılında Madden ve Dusick ile Maroon 5 grubunu kurdu. Maroon 5'in Haziran 2002'de ilk albümünü çıkardı. 2005 yılında, Maroon 5 ilk Grammy Ödülünü kazandı. Adam Levine 2011'den 2019'a kadar Levine, reality yetenek televizyon programı The Voice'ta jüri üyeliği yaptı. Kasım 2013'te Levine, People dergisinin Canlı En Seksi Adamı seçildi. 2013 yılında Levine, 222 Productions adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. Levine, kendi adını taşıyan ilk kokusunu yaratmak için ID Perfumes ile işbirliği yaptı.Seri, Şubat 2013'te Los Angeles'taki Premiere Parfüm Kurulumunda piyasaya sürüldü.
ADAM LEVİNE KİM İLE EVLİ?
Mayıs 2012'de Levine, Namibyalı Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo ile beraber olmaya başladı. Çift 19 Temmuz 2014'te evlendi. 2 çocukları olan çift üçüncü çocuklarını bekliyor.
YER ALDIĞI TEKLİLER
"Heard 'Em Say"
"Say It Again"
"Bang Bang"
"Stereo Hearts"
"My Life"
YER ALDIĞI FİLMLER
2005 E-posta!
2007 HJ Treni
2010 Sonsuza Kadar Vevey
2011 Müzik
2013 Tekrar başla
2014 Lennon veya McCartney
2015 Mükemmel Saha 2
2015 Birlik
2015 Sonsuza Kadar Palyaço
2016 Popstar: Asla Durma Asla Durma
2017 Eğlenceli anne yemeği
2017 Klaket
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi 'afiş' provokasyonu
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'