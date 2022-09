Kaburga kemiği kırıldığı halde konserine devam eden Post Malone kimdir? Post Malone şarkıları nelerdir?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:21

Post Malone, 4 Temmuz 1995 yılında New York'ta dünyaya geldi. On yaşındayken, ailesi ile birlikte Dallas'a taşındı. Müzikle ilgilenen Malone 16 yaşında, okuğuduğu lisede ünlenmeye başladı. Grapevine Lisesinden mezun oldukran sonra Tarrant Country Üniversitesine kaydoldu. Ancak okula devam etmedi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra, arkadaşı Jason Stokes ile birlikte Dallas'tan Los Angeles'a taşındı. Malone "White Iverson" şarkısını yazdıktan sonra kaydetti. Klip 205 milyon görüntülenmeye ulaştı. Daha sonra "Too Young", "What's Up" "Patient" ve "Tear$". adlı yeni müzik parçalarını piyasaya sürdü. 2015'in Ağustos ayında, Republic Records ile kontrat imzaladı.

Çıkardığı hit parçalardan sonra 50 Cent, Young Thug ve Kanye West gibi birçok ünlü rap grupları ile çalışmaya başladı. Malone, Justin Bieber ile yakın arkadaşlık kurdu ve Bieber'ın ön grubu olarak dünya turuna çıktı. 2016 da "Go Flex" adlı yeni şarkısı sundu.12 Mayıs 2016'da ilk karışık kasetini piyasaya sürdü. 9 Haziran 2016'da Malone ilk kez bir televizyon programında, Jimmy Kimmel live'da sahne aldı.

POST MALONE ALBÜMLERİ

August 26th (2016)

Stoney (2016)

beerbongs & bentleys (2018)

Hollywood's Bleeding (2019)

Twelve Carat Tootache (2022)

