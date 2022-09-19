Kate Winslet kimdir, hangi filmlerde oynadı? Kate Winslet neden hastaneye kaldırıldı?
Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hırvatistan’daki film çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kate Winslet kimdir, hangi filmlerde oynadı?
Kate Elizabeth Winslet 5 Ekim 1975 yılında İngiltere'de doğdu. 11 yaşındayken İngiltere'de bir tiyatro okulunda drama dersi almaya başladı. 1994 yılında Heavenly Creatures filmiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 1995 senesinde ise Sense and Sensibility filmindeki performansıyla ilk Akademi Ödülü adaylığını aldı. 1997 yılında Titanik ile yeniden Akademi Ödülü'ne aday oldu. . Kariyeri boyunca genelde dönem filmlerinde oynamış ve 2000'li yılların başında buna Quills, Enigma ve canlandırdığı Iris Murdoch karakteriyle üçüncü Akademi Ödülü adaylığını aldığı film Iris ile devam etmiştir. 2004 senesinde Johnny Depp ile başrolleri paylaştığı Finding Neverland sonrası, orijinal senaryosuyla dikkat çeken Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde çizdiği bambaşka bir Kate Winslet imajıyla, dördüncü kez Oscar'a aday oldu. Oscar Ödül Töreni'nde The Reader filmindeki Hanna Schmitz karakteri ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 2021 yılında erken yaşta büyükanne olmuş bir polis dedektifini oynadığı Mare of Easttown dizisi gösterime girdi.
KATE WİNSLET'İN ÖZEL YAŞAMI
15 yaşındaki Winslet, Dark Season'ı çekerken, kendisinden 12 yaş büyük oyuncu-yazar Stephen Tredre ile romantik bir ilişkiye başladı.[4][5] 1991'den itibaren Londra'da birlikte yaşadılar.[6][7][8] 1995'te ayrıldılar, ancak 2 yıl sonra Tredre kemik kanserine yakalandı ve ölene kadar yakın kaldılar. Winslet, cenazesine katılmak için Titanic'in galasına katılmadı. Kate Winslet, ilk evliliğini Hideous Kinky adlı filmin setinde tanıştığı yönetmen asistanı Jim Threapleton ile yapmış ve Mia adını koydukları bir kız çocuğu sahibi olmuştur. 2001 yılında eşi Jim Threapleton ile ayrılığının ardından American Beauty, Road to Perdition ve Jarhead gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Sam Mendes ile evlenerek, Joe adında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. 2010 senesinde çift ayrıldı. 5 Aralık 2012 tarihinde gizli bir tören ile Ned Rocknroll ile evlendi ve çocukları Bear Blaze Winslet 7 Aralık 2013 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
KATE WİNSLET'İN ÖDÜLLERİ
The Reader ile "Altın Küre" ve Oscar kazandı. Christmas Carol adlı animasyon filminde seslendirdiği şarkı ile Grammy ödülü kazandı. 2015 yılında vizyona giren Düşlerin Terzisi adlı filmdeki oyunculuğu için AACTA'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. . 2015 BIFA Ödülleri'nde ise kariyeri boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde diğer meslektaşlarından 'farklılık' ödülü olan Variety Ödülü'nü kazandı. 2015 Elle Women in Hollywood Awards'da (ELLE, Hollywood'daki Kadınlar Ödülü) Yılın Kadını seçildi. 10 Ocak 2016'da sahiplerini bulan 73. Altın Küre Ödülleri'nde Steve Jobs filmindeki performansından dolayı 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Altın Küre Ödülü'nü kazandı.
KATE WİNSLET FİLMLERİ
1994 Heavenly Creatures
1995 Sense and Sensibility
1995 A Kid in King Arthur's Court
1996 Jude
1996 Hamlet
1997 Titanic Rose
1998 Hideous Kinky
1999 Faeries Brigid
1999 Holy Smoke!
2000 Quills
2001 Enigma
2001 Iris
2001 War Game
2001 Christmas Carol: The Movie
2003 The Life of David Gale
2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind
2004 Finding Neverland
2005 Romance & Cigarettes
2006 Deep Sea 3D
2006 All the King's Men
2006 Little Children
2006 Flushed Away
2006 The Holiday
2007 The Fox and the Child
2008 The Reader
2008 Revolutionary Road
2009 A Mother's Courage: Talking Back to Autism
2011 Carnage Nancy Cowan
2011 Contagion
2013 Movie 43
2013 Labor Day
2014 Divergent
2014 A Little Chaos
2015 The Divergent Series: Insurgent
2015 Daisy Chain
2015 Steve Jobs
2015 The Dressmaker
2016 Triple 9
2016 Collateral Beauty
2016 The Lost Letter Dış ses
2017 The Mountain Between Us
2017 Wonder Wheel
2018 Mary and the Witch's Flower
2019 Birds of a Feather
2019 Blackbird
2020 Baba Yaga
2020 Ammonite
2020 Black Beauty
2021 Eating Our Way To Extinction
KATE WİNSLET NEDEN KAZA GEÇİRDİ?
Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hırvatistan’daki film çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Lee adlı tarihi drama filminin çekimleri için Avrupa’da bulunan Winslet, ayağının yere kayması sonucu yere düştü.
NTV'nin aktardığı habere göre; The Hollywood Reporter’a yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Oyuncunun bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı