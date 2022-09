Kate Winslet kimdir, hangi filmlerde oynadı? Kate Winslet neden hastaneye kaldırıldı?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:21

Kate Elizabeth Winslet 5 Ekim 1975 yılında İngiltere'de doğdu. 11 yaşındayken İngiltere'de bir tiyatro okulunda drama dersi almaya başladı. 1994 yılında Heavenly Creatures filmiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 1995 senesinde ise Sense and Sensibility filmindeki performansıyla ilk Akademi Ödülü adaylığını aldı. 1997 yılında Titanik ile yeniden Akademi Ödülü'ne aday oldu. . Kariyeri boyunca genelde dönem filmlerinde oynamış ve 2000'li yılların başında buna Quills, Enigma ve canlandırdığı Iris Murdoch karakteriyle üçüncü Akademi Ödülü adaylığını aldığı film Iris ile devam etmiştir. 2004 senesinde Johnny Depp ile başrolleri paylaştığı Finding Neverland sonrası, orijinal senaryosuyla dikkat çeken Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde çizdiği bambaşka bir Kate Winslet imajıyla, dördüncü kez Oscar'a aday oldu. Oscar Ödül Töreni'nde The Reader filmindeki Hanna Schmitz karakteri ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 2021 yılında erken yaşta büyükanne olmuş bir polis dedektifini oynadığı Mare of Easttown dizisi gösterime girdi.

KATE WİNSLET'İN ÖZEL YAŞAMI

15 yaşındaki Winslet, Dark Season'ı çekerken, kendisinden 12 yaş büyük oyuncu-yazar Stephen Tredre ile romantik bir ilişkiye başladı.[4][5] 1991'den itibaren Londra'da birlikte yaşadılar.[6][7][8] 1995'te ayrıldılar, ancak 2 yıl sonra Tredre kemik kanserine yakalandı ve ölene kadar yakın kaldılar. Winslet, cenazesine katılmak için Titanic'in galasına katılmadı. Kate Winslet, ilk evliliğini Hideous Kinky adlı filmin setinde tanıştığı yönetmen asistanı Jim Threapleton ile yapmış ve Mia adını koydukları bir kız çocuğu sahibi olmuştur. 2001 yılında eşi Jim Threapleton ile ayrılığının ardından American Beauty, Road to Perdition ve Jarhead gibi filmlerin ödüllü yönetmeni Sam Mendes ile evlenerek, Joe adında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. 2010 senesinde çift ayrıldı. 5 Aralık 2012 tarihinde gizli bir tören ile Ned Rocknroll ile evlendi ve çocukları Bear Blaze Winslet 7 Aralık 2013 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

KATE WİNSLET'İN ÖDÜLLERİ

The Reader ile "Altın Küre" ve Oscar kazandı. Christmas Carol adlı animasyon filminde seslendirdiği şarkı ile Grammy ödülü kazandı. 2015 yılında vizyona giren Düşlerin Terzisi adlı filmdeki oyunculuğu için AACTA'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. . 2015 BIFA Ödülleri'nde ise kariyeri boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde diğer meslektaşlarından 'farklılık' ödülü olan Variety Ödülü'nü kazandı. 2015 Elle Women in Hollywood Awards'da (ELLE, Hollywood'daki Kadınlar Ödülü) Yılın Kadını seçildi. 10 Ocak 2016'da sahiplerini bulan 73. Altın Küre Ödülleri'nde Steve Jobs filmindeki performansından dolayı 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Altın Küre Ödülü'nü kazandı.

KATE WİNSLET FİLMLERİ

1994 Heavenly Creatures

1995 Sense and Sensibility

1995 A Kid in King Arthur's Court

1996 Jude

1996 Hamlet

1997 Titanic Rose

1998 Hideous Kinky

1999 Faeries Brigid

1999 Holy Smoke!

2000 Quills

2001 Enigma

2001 Iris

2001 War Game

2001 Christmas Carol: The Movie

2003 The Life of David Gale

2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2004 Finding Neverland

2005 Romance & Cigarettes

2006 Deep Sea 3D

2006 All the King's Men

2006 Little Children

2006 Flushed Away

2006 The Holiday

2007 The Fox and the Child

2008 The Reader

2008 Revolutionary Road

2009 A Mother's Courage: Talking Back to Autism

2011 Carnage Nancy Cowan

2011 Contagion

2013 Movie 43

2013 Labor Day

2014 Divergent

2014 A Little Chaos

2015 The Divergent Series: Insurgent

2015 Daisy Chain

2015 Steve Jobs

2015 The Dressmaker

2016 Triple 9

2016 Collateral Beauty

2016 The Lost Letter Dış ses

2017 The Mountain Between Us

2017 Wonder Wheel

2018 Mary and the Witch's Flower

2019 Birds of a Feather

2019 Blackbird

2020 Baba Yaga

2020 Ammonite

2020 Black Beauty

2021 Eating Our Way To Extinction

KATE WİNSLET NEDEN KAZA GEÇİRDİ?

Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hırvatistan’daki film çekimleri sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Lee adlı tarihi drama filminin çekimleri için Avrupa’da bulunan Winslet, ayağının yere kayması sonucu yere düştü.

NTV'nin aktardığı habere göre; The Hollywood Reporter’a yapılan açıklamada, oyuncunun durumunun iyi olduğu ama tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi. Oyuncunun bu hafta çekimlere kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.