Adana'da erkenci hasat başladı: 'Fiyatlar düşük ama verim yüksek'

Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Adana'da kent genelinde yaklaşık 383 bin dönüm alanda ekilen mandalinada hasat başladı. Bu sene Çukurova'da birçok ürün zirai dondan etkilenirken Okitsu, Mihowase, Early ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar zirai dondan zarar görmedi. Dönüme ortalama 4 ile 6 ton arasında verim alınan mandalinadan kent genelinde 1 milyon tondan fazla verim bekleniyor. Geçen sene bahçede 15-18 liradan alıcı bulan mandalinalar bu sene ise kilosu bahçede 8 lira ile 15 liradan satılıyor. Tarım işçilerinin binbir emekle topladıkları mandalinaların Adana'dan başta Rusya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildiği kaydedildi. Fiyatın düşük olmasına rağmen verimin yüksek olması üreticisini sevindirdi.

"VERİM YÜZDE 40-50 FAZLA"

Hasat yapılan bahçede incelemelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Turfanda mandalina hasadı başladı. Ovanın tamamında kesimler devam ediyor. Zirai dondan birçok ürün etkilendi ancak erkenci mandalinalar zirai dondan etkilenmedi. Bu yıl erkenci meyvede yüzde en az yüzde 40, yüzde 50 verim fazla" dedi.

"ÇİFTÇİ ZARAR ETMİYOR"

Mandalina fiyatlarının çiftçiyi kurtardığını da belirten Doğan, "Şu anda early, okitsu, mihowase ve primasol cinsi mandalinalar hasat ediliyor. Fiyatı da boyuna göre 8 lira ile 15 lira arasında değişmekte. Küçük boy mandalinalar ise ya ağaçta kalıyor ya da düşük fiyatla piyasaya giriyor. Şu anda kesimler devam ediyor ve Rusya ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fiyatlar düşük ama verim yüksek olduğu için çiftçi zarar etmiyor" şeklinde konuştu.

Çiftçi Mustafa Alkış ise "Verilen emeğe fiyatlar düşük ancak verim fazla olduğu için fiyatlar şimdilik kurtarıyor. Meyve daha kaliteli olsa fiyatlar daha iyi olurdu. Bu sene limon ve portakal hep zirai dondan etkilendi, bu ürünler de yok denecek kadar az" diye konuştu.