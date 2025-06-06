Adana'da turfanda hasat sürüyor: Fiyatı yarı yarıya indi!

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı sürüyor. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

İlk hasat edildiğinde tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, ülke genelinde havaların serin gitmesi nedeniyle fazla tüketilmeyince tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya kadar geriledi. İç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesi de havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz alımı yapmadı.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların bayram sonrası yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti. Doğan, "Şu anda kumda karpuz hasadı devam ediyor. Ancak bayram sonrası kumda karpuz hasadı kalmayacak. Şu anda kilogram fiyatı 9-10 liradan satılıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatların da yükseleceğini bekliyoruz" dedi.

Karpuz üreticisi Hüseyin Demir ise, "Havalar soğuk olduğu için pek satış yapamıyoruz. Fiyatlar 9-10 liradan gidiyor. Bayram sonu fiyatların daha iyi olacağını düşünüyoruz. İlk hasatta fiyatlar 20 liranın üzerindeydi. Şu anda karpuz maliyetini kurtarıyor. Çok fazla para kazandırmıyor, bayram sonu inşallah satışların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.



