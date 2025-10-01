Bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek olan Adana Lezzet Festivali, her yıl yerli ve yabancı katılımcıları aynı sofrada buluştururken, yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Peki, Adana Lezzet Festivali ne zaman? 2025 Adana Lezzet Festivali ne zaman yapılacak? Adana Lezzet Festivali nerede yapılacak?

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10-11-12 Ekim tarihlerinde Adana Seyhan Merkez Park’ta gerçekleştirilecek.

Bu yılki teması “Kuşaktan Kuşağa” olarak belirlenen festival, yöresel tatların yanı sıra kültürel birikimlerin de gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Festival kapsamında ünlü şeflerin gösterileri, lezzet stantları, konferanslar ve yarışmalar düzenlenecek. “Yerinde üretim, yerinde tüketim” anlayışıyla hazırlanan etkinlikte ürünler en fazla 50 kilometrelik çevreden temin edilerek karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Adana’nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı – Gastronomi adaylık başvurusunun sonucu 30 Ekim’de Semerkant’ta yapılacak toplantıda açıklanacak. Sonucun olumlu olması halinde Adana, “Gastronomi Şehri” unvanını resmi olarak kazanacak.