“Adana Lezzet Günleri" İzmir’de noktalandı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:17

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:17

Türkiye’nin en önemli lezzet duraklarının başında gelen Adana, zengin yemek kültürü TAV Havalimanları iştiraki BTA Food & Services tarafından Tadında Anadolu restoranlarında tanıtıldı. Adana Lezzet Günleri kapsamında İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan sonra üçüncü ve son ayağında 30-31 Mayıs tarihlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı oldu.

Misafirlere, Adana mutfağının zengin gastronomi mirası ve yerel lezzetleri özel menülerin sunumuyla tanıtıldı.

Mayıs ayı boyunca farklı gün ve şehirlerde düzenlenen etkinliklerde Adana Onur Kebap’ın ünlü şefi Şevket Usta’nın kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, fırınında pişirilen fırın yemeklerinin yanı sıra BTA Tadında Anadolu danışman şefi Şefika Günyel’in Adana yöresine ait tencere yemekleri, zeytinyağlıları ve meze çeşitleri servis edildi.

Adana Usulü Cacık, Adana Usulü Ezme Salata, Babagannuş, Teretür

Etkinlikler hakkında konuşan BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, “Tadında Anadolu ile her yıl ülkemiz gastronomi dünyasının önemli şehir ve bölgelerini “tema günleri” konseptimizin çatısı altında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Bu yıl da çok kültürlü tarihi, bereketli toprakları, zengin gastronomi geleneği ile ülkemizin en önemli değerlerinden olan Adana yöresine sahip çıkmak üzere yola çıktık. Yöremizin geleneksel tariflerini özenle ve orijinaline uygun şekilde hazırlamanın yanı sıra menülerde yer alan ürünlerimizi yerel üreticilerden temin ederek bölgesel kalkınmaya destek olmaya çalışıyoruz. Nice uygarlıkların beşiği Anadolu’nun eşsiz lezzetlerini nesiller boyu yaşatmak, unutulmaya yüz tutmuş ürünleri geleceğe ve dünyaya taşımak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.

ŞEFİKA GÜNYEL’DEN ADANA’NIN EN ÖZEL LEZZETLERİ

Şef Şefika Günyel ise etkinlikte sunulan tüm ürünlerin yerel üreticilerden temin edildiğini belirterek, "Adana yemeklerinin tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu etkinlikte sunduğumuz her yiyeceğin tarihi bir geçmişi var. Bizim restoranlarımızda en çok dikkat ettiğimiz şeyler yöresel, yerel mutfaklar ve yerel üreticiler. Orijinal reçetelerin kontrol altına alınması bunun arşivlenmesi. Bunu restoranlarımızda Adana mutfağıyla gösterdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Tadında Anadolu şubesinde, BTA Tadında Anadolu danışman şefi Şefika Günyel’in Adana Lezzet Günleri’ne özel menüsü sunuldu. Bu özel menüyle misafirlere Analı Kızlı, Adana Usulü Cacık, Adana Usulü Ezme Salata, Babagannuş, Teretür, Adana Usulü Haşlama İçli Köfte, Domates Tava, Taş Kadayıf ve Halka Tatlısı servis edildi.

Taş Kadayıf ve Halka Tatlısı

DÜNYANIN EN İYİ 30 HAVALİMANI RESTORANI ARASINDA

Tadında Anadolu markasının tüm operasyon birimlerinde coğrafi işaretli ürünler kullanan BTA, Türkiye turizmini kalkındırma ve tanıtma çalışmalarını kapsayacak şekilde destinasyon yönetimi yapıyor, yeni nesiller ile yabancı misafirlere Anadolu mutfak kültürünün tanıtma misyonuyla yöresel lezzetler sunuyor.

Bu yolla hem ulusal hem de uluslararası platformlarda Türkiye’nin tanıtımı sağlanırken Türk mutfak kültürümüzün devamlılığına katkıda bulunuluyor. Öte yandan BTA, öncelikle Tadında Anadolu ticari reyonunda ve menüsünde kullanılmak üzere yerel-yöresel küçük ve özellikle de kadın üreticileri tedarik portföyüne ekleyerek toplumsal kalkınmayı destekliyor.

ABD merkezli Daily Meal tarafından dünyanın en iyi 30 havalimanı restoranı arasına gösterilen Tadında Anadolu’nun en büyük operasyonu İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar gidişte pasaport kontrolü sonrasındaki 1.700 metrekarelik alanda hizmet veriyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı iç hatlar gidiş katında da bulunan Tadında Anadolu şubeleri her gün Türkiye ve yurt dışından toplamda ortalama 9 bin misafiri ağırlıyor.