Akdeniz'e açılan balıkçıların kullandığı ağlar Hataylı kadınların elinde şekilleniyor

Çok sayıda sipariş aldıklarını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Limanlara, balıkçı barınaklarına giden ürünlerimiz balıkçı ağabeyler tarafından beğenildi. Siparişlere yetişemez oldum. Mahalledeki arkadaşlarıma teklifte bulundum onlar da işi öğrendi. İskenderun ve Adana'dan sipariş almaya başladık. Yerimiz yoktu atölye istiyorduk. Allah razı olsun bize yardımcı oldular. Küçük bir yer istedik ama onlar bize çok güzel merkez yaptılar. Gelen müşterilerimiz yaptığımız işten çok memnunlar. Müşteriler kadın olduğumuzu gördüğünde önce geri çekiliyorlar. Sonra yaptığımız işi gördüklerinde memnun kalıyorlar."