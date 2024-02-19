Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor

Türkiye’nin en önemli buğday üretim merkezlerinden olan Adana’da bu sene verimin dönüm başına ortalama 500-700 kilogram arasında olması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:39
Adana'da hasat hazırlığı: Bu sene yüz güldürecek, 700 kilo ürün bekleniyor
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Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana’da buğday bu sene 1 milyon 330 bin dönüm alanda ekildi ve tarlada büyümeye devam ediyor. İlk ekildiği dönemlerde kentte yağan yağışlar buğdaya can suyu olurken şu anda havalarında sıcak gitmesi buğdayın veriminin artmasını sağlıyor.

Geçen sene dönüm başına ortalama 350 ile 500 kilogram arasında verim alınan buğdaydan bu sene çiftçiler Mart ayına kadar bir don yaşanmaz ise 500-700 kilogram arasında ürün bekliyor. Kentte yetiştirilen buğdayların Mayıs ayının ortasında kıyı kesiminden ovaya doğru hasadı planlanıyor.

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“ÇİFTÇİLER BUĞDAYLARINI KONTROL ETMELİ”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday için güzel bir sene olduğunu söyledi. Doğan, “Adana’da bu sene Kasım ve Aralık ayında havaların yağışlı gitmesinden dolayı buğdaylar kent genelinde çok iyi. İlk buğday ekiminde hava kurak gözüktü ama ardından yağan yağmurlar buğdaylara iyi geldi. Bu sene buğdaylara salma su vermedik. Şu anda havaların sıcak gitmesi ve don olmaması nedeniyle buğdaylarda kardeşleme olmadı. Kardeşleme olsaydı verim daha çok olacaktı. Buğdayların boyu güzel, ileride çiftçilerimiz durdurucu ilaç atmak zorunda. Yoksa buğday başağa kalktığında septorya, kök boğazı ve pas hastalığı çıkar” dedi.

“OVANIN TAMAMINDA BUĞDAY ÇOK GÜZEL”

Mayıs ayında buğdayın hasadını planladıklarını vurgulayan Doğan, “Buğdayımızda bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Ovanın tamamında buğday çok güzel. Buğdaylar şu anda gelişiyor, çiftçilerin sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Havalar böyle giderse Mayıs ayının ortalarında ilk turfanda hasat Adana’nın sahil ilçelerinden başlayacak ve ovaya gelecektir. Eğer bu günden sonrada bir don olmazsa Mayıs ayında buğdaydan dönüme ortalama 500-700 kilogram arası verim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, devletin buğdayda ton başına verdiği bin liralık desteğin kıraç bölgelerde 2 bin liraya çıkartılmasını istedi.


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