Adana'da hasat timleri görevde: Ham ürünleri tespit ediyorlar

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:21

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:21

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentin coğrafi işaret tescilli ürünü karpuzun marka değerini korumak için 'ham karpuz timleri' oluşturdu. Ham karpuz timleri, karpuzların olgunlaşmasına yönelik kalitede belirleyici olarak erken hasadı önlemeye yönelik denetim gerçekleştirmede görevli olacak.

ÜRETİCİ BİLGİ VERİYOR, TIM GELİYOR

Tarlalarda denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, kentte bu yıl 3'er kişiden oluşan 20 ekip oluşturuldu. Karpuz üreticisi, hasat öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verirken, müdürlük bu bilgilendirme doğrultusunda timi hasat yapılacak tarlaya yönlendiriyor. 'Ham karpuz timi' ise ilk olarak tarlada karpuzu keserek tadını ve rengini kontrol ediyor. Olgunlaşmamış karpuzların olduğu tarlalarda hasada engel olan ekipler, toplanmış ham karpuzlara rastladığında ise ürünün imha edilmesine karar veriyor. Ekipler, yollarda seyir halinde bulunan karpuz yüklü kamyon ve traktörleri de denetliyor.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Türkiye'de son 10 yılda ortalama karpuz üretiminin yıllık 3.5 milyon ton ile 4.2 milyon ton arasında değiştiğini söyledi. Kentin karpuz üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Kökçüoğlu, "2023 yılında 85 bin dekarlık alanda 555 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz karpuzun yaklaşık yüzde 65'ini örtü altı sistemlerinde, geri kalanları ise açık tarlalarda üretmekteyiz" dedi.

Kökçüoğlu, yaz aylarında severek tüketilen karpuzda en büyük sorunun erken hasat olduğunu dile getirdi. Bu durumun önüne geçmek, hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de ürünün ticaretini yapanları korumak için ham karpuz timlerinin iş başında olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Oluşturduğumuz bu timler vasıtasıyla ortalama günde 40-50 tarlaya gidiyoruz. Teknik ekipten oluşan bu timdeki görevli arkadaşlarımız, karpuzu keserek tadına, kokusuna, rengine bakıyorlar. Eğer hasat olgunluğuna ulaşmışsa izin veriyoruz. Ulaşmamışsa bu karpuzların hasadını engelliyor, beklemeye alıyoruz" diye konuştu.

Timin emniyet güçlerinden destek alarak yollarda da çeşitli kontroller gerçekleştirdiğini aktaran Kökçüoğlu,"Yol kontrollerimizde tespit ettiğimiz ham karpuzların imhasına karar veriyoruz. Böylece bir Türkiye markası olan Adana karpuzunun marka değerini korumuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın manavdan, marketten aldıkları karpuzları gönül rahatlığıyla ham olmadığından emin olarak evlerine götürüp tüketmelerine vesile oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ MEMNUN

Karataş ilçesinde 20 yıldır karpuz yetiştiren Murat Üçgül, hasatla ilgili kontrollerin herkese faydası olduğunu vurguladı. Üçgül, "Denetlemeden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Daha önce denetleme olmadığı için sıkıntılar yaşıyorduk. Herkes ham karpuz hasat ediyordu. Şimdi ise karpuz yetiştikten sonra hasat ediliyor. Bu denetleme sonucunda gittiği yerden şikayet gelmiyor, yiyen de şikayet etmiyor" dedi.

26 yıldır karpuz yetiştiren Özkan Koca denetimlerin kendileri ve tüketici için olumlu olduğunu dile getirirken, üretici Engin Koca da piyasaya ham karpuz sürülmemesi için bu tür denetlemelerin önemli olduğunu kaydetti.