Aday olacağını açıklamıştı: Hakan Peker belediye başkanlığı için kolları sıvadı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkan adayı olmayı düşünen ünlü şarkıcı Hakan Peker, destek için görüşmelere başladı.
Şarkıcı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde
Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını
açıklamıştı. Çalışmalar için kolları sıvayan Peker, iş insanı Şefik Dizdar ile
görüşme yaparak, destek istedi.
Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Peker,
"Safranbolu'da ev almıştım, çalışmalarına başlıyorum onun için gelmiştim.
İş insanı Şefik Dizdar ile görüşerek istişarede bulunduk. Safranbolu'nun
eksikleri, neler yapabilir, edilebilir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.
Onun tecrübeleri ve burada yaşayışı ile bize çok şey kattı. Eğer Belediye
Başkanı seçilirsek nasıl uygulayıp hayata geçirebiliriz diye fikir
edindik" dedi.
NASIL BİR SAFRANBOLU HAYAL EDİYOR?
"Genç, dinamik, bol tanıtımlı, çok büyük aktivitelerin
olabileceği, bütün turistlerin buraya gelebileceği bir Safranbolu hayal
ediyoruz" diyen Peker, "Daha eğlenceli, durağan değil, dinamik olan,
insanların merak ettiği bir Safranbolu, Sanatsal, kültürel olarak daha çok öne
çıkacak. UNESCO'nun tarihi miras kentinin hakkını verecek bir şekilde
yönetilecek bir Safranbolu hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Altın Safran Festivalinin daha çok ön plana
çıkması gerektiğini ifade eden Peker, "O da birazcık sinemadan destek
almakla olacak. Sinema sanatçılarından destek almakla olacak. Burada yapılacak
aktiviteler, konserler ve ödül geceleriyle beraber bu festivalin çok çok öne
çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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