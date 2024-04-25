Adaya veda eden isim belli oldu: Kırmızı Takım yarışmacısı arkadaşları ile veda etti...
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde şaşırtan bir gelişmeyi paylaştı. Bir Kırmızı Takım yarışmacısı takım arkadaşlarına veda ederek Mavi Takım'a dahil oldu.
Survivor All Star'da üst üste elenen Mavi Takım ayrışmacılarının ardından Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılar ile buluştu. Acil Durum Konseyi'nde konu takımdan eşit olmaması oldu. 9 kişi olan Kırmızı Takım ve 6 kişi kalan Mavi Takım ayrışmacılarının sayılarının dengesiz olması nedeniyle Acun Ilıcalı bir ismin Mavi Takım'a geçeceğini açıkladı. Yapılan konseyde diğer takıma dahil olacak isim olarak Merve Aydın belirlendi. Merve yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Mavi Takım'da yer alacak.
Acun Ilıcalı karatı şu şekilde açıkladı:
Düellolarda Kırmızı Takım'ın çok düello kazanması sayıyı dengesizleştirdi. O yüzden güzel bir durum var iki takım arasında. Ama dengeli olmayan tek şey şu an kadın sayısı. Arkadaşlar Survivor'da bu Acil Durum Konseyi'nin ana sebebi bu dengesizliği gidermek. Şimdi, tahmin edeceğiniz gibi 4 başarlı kadın yarışmacı Kırmızı Takım'da yapmamız gereken bir kadın yarışmacının Mavi Takım'a geçmesi.
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