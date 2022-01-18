Adele, Las Vegas konserlerinden gecelik 9 milyon lira kazanacak

18 Ocak 2022 Salı, 16:38

Caesars Palace Colosseum yapılacak olan 'Adele ile Hafta Sonu' biletleri 700 pound ile 9 bin pound arasında değişiyor. Biletler dakikalar içerisinde tükenirken, 33 yaşındaki megastar, 4 bin 200 kişilik salondaki bilet satışlarındaki pay ile birlikte, mekândaki Adele ürünlerinden de para kazanacak.

Bununla birlikte İngiliz şarkıcı, Las Vegas tarihindeki en yüksek ücretli kadın yıldızlardan biri olacak.

The Sun'ın bildirdiğine göre, Caesars'ın, geceliği 30 bin poundluk özel bir suitinde kalacak olan Adele'in ikamet süresi boyunca, bir uşak, yönetici asistanı, şoför ve güvenlik gibi bir dizi avantaja sahip olacağı belirtildi. Ayrıca, Adele ve misafirleri, herhangi bir Caesars beldesinde ücretsiz olarak yiyip içebilecekler.

Celine Dion, Britney Spears ve Usher gibi isimlerin yanına Vegas'ın şöhretler listesine katılan Adele, son yıllarda Collosseum'a damga vuran isimlerden biri oldu. Celine Dion, 2003-2007 yılları arasında gösteri başına ortalama 478.000 pound (yaklaşık 8 milyon 790 bin lira); ve 2011-2019 yılları arasında ise 479.000 pound almıştı. Colosseum, ayrıca Mariah Carey, Bette Midler, Cher ve Rod Stewart gibi diğer efsanevi sanatçılara ev sahipliği yaptı.