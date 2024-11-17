Adele, Las Vegas sahnesinde nişan yüzüğüyle göz kamaştırdı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:05

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas'taki Caesar’s Palace’ta verdiği son konserlerden birinde, dikkat çeken devasa elmas nişan yüzüğüyle gündeme geldi.

36 yaşındaki şarkıcı, "I Drink Wine" adlı şarkısını seslendirdiği sırada elini kaldırarak iri taşlı yüzüğünü seyircilere gösterdi. Şarkısının "Hayatımda biraz cevhere, gerçek bir şeye, doğru hissettiren bir şeye ihtiyacım var" sözlerini söylediği sırada yüzüğünü sergileyen Adele, izleyicilerin ilgisini topladı.

"DELİLER GİBİ AŞIĞIM"

Adele, 2021'den beri birlikte olduğu spor menajeri Rich Paul ile nişanlı. Ağustos ayında nişanlandığını açıklayan sanatçı, Almanya'nın Münih kentindeki bir konserinde bir seyircinin "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartına "Seninle evlenemem, çünkü zaten evleniyorum!" yanıtını vermişti.

Daha önce verdiği bir röportajda "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!" diyen Adele, evliliğe ve daha fazla çocuk sahibi olmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

ADELE'İN ÖNCEKİ EVLİLİĞİ

2018 ile 2021 yılları arasında Simon Konecki ile evli olan Adele’in bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.