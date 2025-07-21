CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Adil Kılıçdaroğlu kimdir? Adil Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli? Adil Kılıçdaroğlu neden öldü?

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, Zaza-Alevi bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi olan Adil Kılıçdaroğlu, SEKA’da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olmuş ve ardından müteahhitlik yapmıştır. Siyasi bir rol üstlenmekten kaçınan Adil Kılıçdaroğlu, özel hayatını korumayı tercih etti. 76 yaşında vefat eden Adil Kılıçdaroğlu’nun cenaze töreninin 22 Temmuz 2025’te Balıkesir Burhaniye Cemevi’nde düzenlenmesi planlanıyor.

ADİL KILIÇDAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

76 yaşında hayata veda eden Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yöneticisi olduğu sitede bir komşusuyla yaşadığı aidat tartışmasının ardından evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.