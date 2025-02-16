Piyasa dizisinin Kenan'ı Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli, kaç yaşında?
Alp Navruz'un yaşamı merak ediliyor. Piyasa dizisinde "Kenan" karakterini canlandıran oyuncunun yaşı, nereli olduğu, yer aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Peki, Piyasa dizisinin Kenan'ı Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli, kaç yaşında?
Fazilet Hanım ve Kızları, Ada Masalı, Elimi Bırakma gibi dizilerle tanınan Alp Navruz Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa'da "Kenan Akın karakterine hayat verecek. Peki, Piyasa dizisinin Kenan'ı Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
ALP NAVRUZ KİM?
Alp Navruz, 15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla, Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir’de rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.
ALP NAVRUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2016 - Aşk Laftan Anlamaz - Cenk
2016 - Arkadaşlar İyidir - Berke
2016 - Kertenkele - Tankut
2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Sinan Egemen
2018-2019 - Elimi Bırakma - Cenk Çelen
2020-2021 - Zümrüdüanka - Serhat Demirkan
2021 - Menajerimi Ara - Kendisi
2021 - Ada Masalı - Poyraz Ali Özgür
2022-2023 - Yürek Çıkmazı - Halil Tekin
2024 - Senden Önce - Hakan Dağıstan
2025 - Piyasa - Kenan Akın
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