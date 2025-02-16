Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:30

Güncelleme: 16.02.2025 - 23:30

Fazilet Hanım ve Kızları, Ada Masalı, Elimi Bırakma gibi dizilerle tanınan Alp Navruz Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa'da "Kenan Akın karakterine hayat verecek. Peki, Piyasa dizisinin Kenan'ı Alp Navruz kimdir? Alp Navruz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

ALP NAVRUZ KİM?

Alp Navruz, 15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla, Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir’de rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

ALP NAVRUZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2016 - Aşk Laftan Anlamaz - Cenk

2016 - Arkadaşlar İyidir - Berke

2016 - Kertenkele - Tankut

2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları - Sinan Egemen

2018-2019 - Elimi Bırakma - Cenk Çelen

2020-2021 - Zümrüdüanka - Serhat Demirkan

2021 - Menajerimi Ara - Kendisi

2021 - Ada Masalı - Poyraz Ali Özgür

2022-2023 - Yürek Çıkmazı - Halil Tekin

2024 - Senden Önce - Hakan Dağıstan

2025 - Piyasa - Kenan Akın