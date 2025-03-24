Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılan oyuncu Naşit Özcan’ın sağlık durumu ağırlaşıyor. Elif Hanım, Özcan’ın hâlâ yoğun bakımda olduğunu ve bilincinin bulanık olduğunu açıkladı. Özcan, son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.
Geçen ay beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Naşit Özcan’ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Naşit Özcan, tedavisine hastanede devam ediliyor.
Naşit Özcan’ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.
Naşit Özcan, son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.
Özcan, daha önce sosyal medya hesabından "İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini" notuyla bir paylaşım yapmıştı.
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