Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:02

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:02

'Adım Farah dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu arama motorlarında aratılıyor. Başrollerini Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in paylaştığı Adım Farah dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Adım Farah ne zaman başlayacak? Adım Farah 2. sezon ne zaman başlayacak?

ADIM FARAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adım Farah dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünün ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak FOX TV'de bugün dizi ile ilgili yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda dizinin yeni sezonunun yakında yayınlanacağı belirtildi.

ADIM FARAH DİZİSİNİN SON BÖLÜM NE OLDU?

Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır. Tahir'in iyi niyeti, Kerimşah'ın kurtulma ihtimali ile İran'daki bilinmeze çomak sokması uyuyan devi uyandırmıştır.Kimdir bu Behnam, gücü nedir? Bir erkek çocuğu, veliahtı olduğunu öğrenince ne yapacaktır? Yeni bir hayatın rüyasını kuran Tahir ve Farah'ı ise bundan sonra nasıl bir kader beklemektedir?

Farah'ın Ali Galip eve yerleştirdiği kalem ise meyvesini verecek, Mehmet dinleme sayesinde Ak Kuzu ve Kara Kuzunun fiziksel buluşmasını öğrenecektir. Kara kuzunun Orhan amir olduğundan habersiz, Mehmet buluşma peşinde koşarken, başına neler gelecektir? Güvenlik sızıntısı öğrenildiğinde Bade ve Farah baş şüpheliler olacaktır. Aga bu ihaneti öğrendiğinde ne yapacaktır? Farah artık hem derinlerin, hem çocuğunun babasının radarındadır.

ADIM FARAH DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Demet Özdemir

Fırat Tanış

Mustafa Avkıran

Oktay Çubuk

Senan Kara

Derya Pınar Ak