Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi ilk sezonun ardından bir süre ara vermişti. Şimdi ise Aile dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:56
Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?
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Aile dizisi ilk sezonu ile birlikte ekranlara ara vermişti. Şimdi ise dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Diziseverler Aile dizisinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 

Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu projenin ikinci sezon çekimleri Eylül ayında başladı. Dizinin ikinci bölümünün ilk bölümü ise 3 Ekim Salı günü yayınlanacak.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nur Sürer

Levent Ülgen

Canan Ergüder

Nejat İşler  

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Aile dizisinin yayınlanan sezon finali bölümünde Aslan ve Cihan öğrendikleri gerçeklerle karşı karşıya geldi. Kavganın son raddesinde ise Cihan, Aslan'ı vuracağı sırada Devin Cihan'ı sırtında vurarak Aslan'ın hayatını kurtardı.


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