Adına festivaller düzenleniyordu: Mahsuller tarlada kaldı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:33

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:33

İki hafta önce 4 gün süren Sibirya soğukları Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da zirai dona neden oldu. Zirai donun en çok etkilediği yerlerden biri olan Adana Kozan'da portakal başta olmak üzere tarladaki bir çok mahsul zarar gördü. Bölgede 20 bin dönüm arazide narenciye üretim merkezi olan Bucak'ta çiftçiler, kredi ödemelerinin ertelenerek başka gelirleri olmayanların desteklenmesi talep etti.

Kozan’ın en büyük portakal ve narenciye üretim merkezi kendi bölgelerinin olduğunu belirten Bucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Divarcıoğlu; "Yaklaşık 15-20 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bölgede geçtiğimiz günlerde etkili olan don nedeniyle ağaçlarda ciddi bir hasar oldu. Portakalın yüzde 60'i satıldı kalan yüzde 40'ı olan kesim de acıma olduğu için şurup kullanımı alımı da yapılamıyor. Bu senenin zararının yanı sıra gelecek senin tüm çiçek gözleri de zarar gördü. Gelecek yıl çok az portakal olacak" dedi.

Komşu illerinde zirai don nedeniyle ciddi zarar gördüğüne değinen Divarcıoğlu, Afet bölgesi ilan edilerek çiftçinin kredi ödemelerinin ertelenerek desteklenmesini talep etti.

225 dönüm arazide bölgede büyük bir alanda limon, portakal, lahana, turp , marul üretimi yapan Mustafa Karadağ'da zirai don olayı nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını kaydetti.