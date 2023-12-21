Adriana Lima, yüzündeki değişim hakkında konuştu: 'Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:17

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:20

Ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çekmiş ve estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Lima, bu değişimin ardından yapılan yorumlara yanıt verdi.

Lima, yüzündeki değişimi yalanlayarak, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra fotoğraflarını gördüğünde şaşırdığını ve kendisini tanıyamadığını söyledi. "Bu ben değilim" diyerek yaşadığı şoku dile getiren Lima, kendini o şekilde görmeyi alışık olmadığı bir durum olarak nitelendirdi.

Model, açıklamalarında yaşının bir gerçek olduğunu ve artık 16 yaşında olmadığını belirterek, "Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.