Afiş krizine son nokta konuldu: Kızılcık Şerbeti’nin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak afişe eklendi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 21.09.2024 - 09:32

Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonu, yeni oyuncularla birlikte başladı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerle devam eden kadroya, 2. sezonun ortasında katılan Kaan Taşaner'in ardından, Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik de diziye dahil oldu.



Dizinin 3. Sezon afişinde 10 oyuncu yer almış, bu isimler arasında yer almayan dizinin Mustafa’sı Emrah Altıntoprak kırgınlığını esprili bir paylaşımla dile getirmiş ve afişteki 2 ayrı boşluğa birden kendi fotoğrafını yerleştirmişti.

Bu sitemi haklı bulan Gold Film’in patronu usta yapımcı Faruk Turgut, son hazırlanan afişe Emrah Altıntoprak’ın eklenmesini istedi.



DİZİNİN GİRAY'I SERT ÇIKIŞMIŞTI

Dizinin yeni sezon afişi Kaan Taşaner’i de rahatsız etti. Afişte sadece yeni oyunculardan Şebnem Bozoklu'ya yer verilmesi dikkat çekici bulundu ve Taşaner'in tepkisine neden oldu.

Giray rolünü oynayan Kaan Taşaner, afişin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"









