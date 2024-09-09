Tarih geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Sevilen televizyon dizisinin ne zaman yayımlanacağı ise merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Tarih geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 23:20

Sevilen ShowTv dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi ise belli oldu.

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturdu. Bu sezonda kadroya Şebnem Bozoklu dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti 13 Eylül'den itibaren üçüncü sezonuyla ekranlara dönecek.



Etiketler: #kızılcık şerbeti #dizi #show

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