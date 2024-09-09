Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 09.09.2024 - 14:29

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteri öldü mü? Kızılcık Şerbeti Müjde Uzman diziden ayrıldı mı?

ALEV ÖLDÜ MÜ?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakterlerinden Alev'in ekibe veda edeceği biliniyordu. Üçüncü sezon tanıtımıyla birlikte Alev'in ölerek diziye veda edeceği ortaya çıktı.

ALEV NASIL ÖLDÜ?

Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah’ı aramış ancak ulaşamamıştı. Bu duruma sinirlenen Alev, hemen bir uçak bileti ayarlayarak yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Alev’in son durumu merak edilirken diziden gelen yeni sezon tanıtımında kaza geçiren Alev’in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görülüyor.